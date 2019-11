Groove Sensation w. Kosta Kritikos

Der letzte Samstag im Monat steht seit jeher im Zeichen der Groove Sensation von Climax-Oberhaupt Michael Clash Gottschalk. Eine sichere Bank für eine wilde Feier und sorgfältig ausgewählte elektronische Musik im Stuttgarter Nachtleben.

Für die letzte Edition in diesem Jahr hat sich Gastgeber Michael Clash Gottschalk Unterstützung von Kosta Kritikos geholt, seines Zeichens Resident im Cavos Backroom Club und Kowalski. Doch nicht nur in Stuttgart konnte das griechische House-Urgestein mit seiner delikaten Mischung aus starkem Deep House und Tech House überzeugen. Zahlreiche Produktionen und Auftritte im Pacha Marrakesch und München neben Größen der House-Szene wie Dennis Ferrer oder Martin Solveig machen den ursprünglich aus Athen stammenden Kosta Kritikos zu einem wahren Weltenbummler in Sachen exzellenter House-Vibes. Gemeinsam mit Michael Clash Gottschalk in der Climax-Booth steht der feierhungrigen Crowd ein mehr als würdiger Jahresabschluss der Groove Sensation bevor.