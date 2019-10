Groove Sensation w. Phyllis Blessing

Vom Palais in München, über Paul’s Artists ins Climax nach Stuttgart. Wir freuen uns, dass Phyllis Blessing seit einiger Zeit ester Bestandteil des Climax Institutes ist.

Die bezaubernde und hochtalentierte Künstlerin passt einfach perfekt mit ihrem sehr eigenen Style von Housemusic in die Groove Sensation. Mit Gastgeber Michael „Clash“ Gottschalk spielt an Ihrer Seite eine der Koryphäen in Sachen „HOUSEMUSIC“ in Stuttgart. Micha & Phyllis werden vielen noch in Erinnerung geblieben sein von dem großartigen “Durch die Nacht” Open Air & Clubfestival im

letzten Sommer. Genialität, Kreativität, Drinks, Liebe und gute elektronische Musik. Der letzte Samstag von Monat gehört der „Groove Sensation“ im Climax Stuttgart.