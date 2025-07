GROOVE SENSATION w/MCG, Niko Herz

Für diese Ausgabe stehen Niko Herz vom Retone-Kollektiv und Climax-Host MCG hinter den Decks. Ihr gemeinsamer Sound bewegt sich zwischen deepen House-Vibes, rollenden Basslines und technoidem Druck. Kein Bruch, kein Stillstand – nur Groove in ständiger Bewegung. Das Climax bleibt eine feste Größe für alle, die in Stuttgart House und Techno mit Tiefgang suchen – seit Jahrzehnten verankert, aber offen für neue Impulse. Die Groove Sensation bringt monatlich DJs zusammen, die den Club nicht bespielen, sondern durchdringen – nah am Publikum, präzise im Stil. Ob du in der Szene zu Hause bist oder neu dazukommst – hier zählt der Moment, nicht der Hype.