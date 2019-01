Groove Stuttgarter Posaunen Consort

Das Stuttgarter Posaunen Consort begibt sich mit Schlagzeug-Unterstützung auf eine groovige Reise around the world: Von Joe Zawinuls Klassiker „Birdland“ über "Fluch der Karibik" und „Uptown Funk“ bis zu „Star Wars“.

Natürlich darf Freddy Mercury’s „Don’t stop me now“ ebensowenig wie eine funkige Version von Chaka Khan’s „Ain’t nobody“ fehlen. Dazu kommen noch jede Menge weitere Überraschungen.

Das Stuttgarter Posaunen Consort wurde im Jahr 2006 von Henning Wiegräbe an der HMDK Stuttgart gegründet. Das Ensemble konzertiert seither regelmäßig in ganz Deutschland, Frankreich, Österreich und in der Schweiz. Dabei vereint sich größte Professionalität mit jugendlichem Feuer und musikalischer Entdeckerfreude. Außer der variablen Besetzungsmöglichkeit ist die stilistische Vielfalt von der Renaissance bis zu grooviger Pop- und Funkmusik Markenzeichen des Ensembles. Im Jahr 2014 nahm das Stuttgarter Posaunen Consort seine erste CD mit romantischer Musik auf, gerade erschien die zweite CD „Seicento - Gabrieli, Monteverdi & Co.“ für Posaunenensemble und Orgel.

Die Mitglieder des Stuttgarter Posaunen Consorts sind Preisträger und Finalisten nationaler und internationaler Wettbewerbe, z.B. Aeolus Wettbewerb Düsseldorf, internationaler Posaunenwettbewerb Vilnius und Deutscher Musikwettbewerb. Sie sind Stipendiaten der Yehudi Menuhin Live Music Now Stiftung und spielen bei verschiedenen Jugend- und Festivalorchestern. Darüber hinaus besetzen sie Stellen als Praktikanten, Akademisten oder ständige Aushilfen in deutschen Orchestern von München bis Kiel und sind gern gesehene Gäste bei namhaften Originalklang-Ensembles, z.B. Akademie für Alte Musik Berlin, Gaechinger Cantorey und Balthasar-Neumann-Ensemble. Ehemalige Studierende der Stuttgarter Posaunenklasse spielen in Orchestern Chinas, der Schweiz, Schwedens und in Deutschland, u.a. im Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks und bei den Berliner Philharmonikern. Sie unterrichten an den Musikhochschulen in Leipzig, Göteborg, Peking und Shanghai. So kann das Stuttgarter Posaunen Consort als Sprungbrett für musikalische Karrieren angesehen werden.

Der Posaunist Henning Wiegräbe leitet als Professor die Posaunenklasse an der HMDK Stuttgart. Schon während seiner Zeit als Soloposaunist bei der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland Pfalz widmete er sich immer mehr der Alten Musik. Seitdem konzertiert er mit den führenden Ensembles historischer Aufführungspraxis und Dirigenten wie Konrad Junghänel, Philippe Herreweghe, Andrew Parrrott, Ton Koopman, Pablo Heras-Casado und Thomas Hengelbrock in den großen Musikzentren Europas. In Stuttgart gründete er das Capricornus Ensemble Stuttgart.

Neben seiner Arbeit als Solist mit Orchestern wie dem Bundesjugendorchester, der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, den Dortmunder Philharmonikern, dem Kurpfälzischen Kammerorchester oder dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn ist er begeisterter Kammermusiker. Partner sind u.a. das Mandelring Quartett, das Vogler Quartett, das Verdi Quartett, das Peter Lehel Quartett, Daniel Schnyder, Martin Spangenberg, Wolfgang Bauer, Christian Lampert, Radovan Vlatkovic und City Brass Stuttgart.

Ein besonderes Anliegen von Henning Wiegräbe ist die Erforschung und Erweiterung des Repertoires für Posaune. Das reicht vom Aufstöbern und der Aufführung noch unbekannter Werke der Renaissance und des Barock bis zur Zusammenarbeit mit zeitgenössischen Komponisten und musikalischen Grenzgängern wie Peter Lehel und Daniel Schnyder. Henning Wiegräbe lehrte an den Musikhochschulen Saarbrücken und Basel, bevor er 2006 dem Ruf an die HMDK Stuttgart folgte. Meisterklassen gibt er weltweit, von Paris und Moskau bis nach Südafrika und China.