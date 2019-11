Groovenight with The Groovetops Vol. 5

Play that funky music! – Die Groovenight geht in die fünfte Runde und bringt an diesem Montagabend das BIX wieder zum Kochen. Es gibt einen auserlesenen Mix aus Old School Soul, Klassikern des Funk und aktuellen Pop-Hits, die für jedes Tanzbein den richtigen Beat bereit halten.

The Groovetops sind fünf Jungs aus Stuttgart, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, stilvolle Live-Musik zum Tanzen wieder auf die Bühne zu bringen. Mit Alex Wolff (The Voice of Germany 2015) haben sie den richtigen Frontmann, um die Spielfreude der Band auf das Publikum zu übertragen.

Besetzung: Alex Wolff (voc); Krisz Weinzierl (guit); Sebastian Neugebauer (keys); Brian Thiel (b); Sebastian Kiefer (dr)