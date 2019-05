David Blair Singer/Songwriter

Gitarre, Klavier, Stimme, Charisma – wo immer David Blair auftaucht das gleiche Bild: überbordende Begeisterung und Fröhlichkeit. So auch bei seinem Auftritt bei „The Voice of Germany 2017“, wo er Yvonne Catterfeld von sich überzeugte: „Du hast unterschiedliche Nuancen in deiner Stimme, singst so frei und emotional – ganz toll.“ Der kanadische Tausendsassa ist ein Entertainer ersten Grades und singt seinem Publikum aus der Seele.Ob „What Am I Worried About“, „Magic“, „This Is The Soundtrack“ oder seine aktuelle Single – David Blairs Sensations-Alben bieten ein wahres Füllhorn an Hits. So schwärmt das amerikanische Performing Songwriter Magazine: „His eclectic collection of acoustic-pop songs provide an unforgettable soundtrack for any occasion.“ „Absolutely contagious“, meint auch die kanadische Opernsängerin und Jurorin bei „Canada’s Got Talent“ Measha Brueggergosman.Und wer das sympathische Energiebündel je live erlebte, wird dem hundertprozentig zustimmen. „Ich liebe das Land und die Leute“, sagt David über Deutschland. Und die Menschen lieben ihn!“Du hast unterschiedlichen nuance in deinem Stimme und ich finde es frei und emotional und ich fand das ganz toll.” Yvonne Catterfeld“Fantastic! Brilliant!” Hit Songwriter -Stephan Moccio (Wrecking Ball - Miley Cyrus)"Absolutely contagious!" Opera Singer - Measha Brueggergosman“His eclectic collection of acoustic-pop songs provide an unforgettable soundtrack for any occasion." - Performing Songwriter Magazine, USA