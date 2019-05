Passing Train – the Ticket to return

Der Alltag nervt, das Hirn ist wie Watte, die Laune auf dem Tiefpunkt. Ein typischer Fall für PASSING TRAIN: Die Gute- Laune- Musiker Christine Hahn und Markus Baden spielen vor allem das, was ihnen schon in den 70ern selbst Spaß gemacht hat. Was sie aus Songs wie I can see clearly now geschnitzt haben, kann sich hören lassen. Nicht nur Jimmy Cliff würde sich vielleicht erstaunt die Ohren reiben, sondern auch Paul McCartney, würden sie ihre Songs heute im PASSING TRAIN Gewand antreffen. Tatsächlich schafft das Duo aus Eppingen mit eindringlichen Gitarrenrhythmen und harmonischen Stimmen den musikalischen Spagat zwischen den Everly Brothers und den Common Linnets, ergänzt durch aktuelle Eigenkompositionen.