Jones Band Folk on the road

Pete Jones ist ein Singer-Songwriter und Gitarrist, geboren in den Bergen von Wales. Seine Lieder kreisen um die Themen Natur, menschliches Verhalten, metaphorische Bilder von Tieren und sprechen stark die Gefühle und Werte an. 2014. Er lebt seit einiger Zeit in Hohenlohe und spielt inzwischen mit einer kleinen Band. Pete set out with his backpack and guitar (charlie) to travel across Europe, in search for inspiration in songwriting.. Shortly after, he progressed to different jam nights in Spain, France, Portugal, Belgium, Holland, and Germany. His style is a mix of acoustic rock, blues, jazz and folk.