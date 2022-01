Gropius, Le Corbusier, Mies van der Rohe - die Architektur der Klassischen Moderne

Die zwanziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts stehen für grundlegende Veränderungen in der Architektur der Moderne. Es tauchen so berühmte Namen auf wie Gropius, Le Corbusier, Mies van der Rohe. Das Bauhaus als vollkommen neue Lehranstalt nimmt ihren Betrieb auf. Was zeichnet diese neue Architektur aus? Anhand der Biographien der drei berühmten Architekten lernen wir das Schaffen und auch das Wirken dieser jungen Künstler kennen. Anmeldung bitte bis Mi 26.01.2022!