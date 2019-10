GROSSES BENEFIZKONZERT DES HEERESMUSIKKORPS ULM

Die Musikerinnen und Musiker in Uniform spielen unter der Leitung von Herrn Hauptmann Dominik Koch, zugunsten des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. Der humanitäre Verein wurde 1919 gegründet und erinnert an sein einhundertjähriges Bestehen. Der Konzerterlös dient der Friedensarbeit. Erleben Sie einen festlichen Abend mit einem sechzigköpfigen symphonischen Blasorchester der Spitzenklasse. Zwischen den mitreißenden Märschen wird das Heeresmusikkorps ein breites Programm anbieten. Filmmusik, Melodien aus Musicals oder Hits im Big-Band-Sound lassen niemanden unberührt. Die symphonischen Bearbeitungen für Blasorchester zeigen die Bandbreite dieses Premiumorchesters auf, in dessen Reihen nur Berufsmusiker aufspielen.