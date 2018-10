Große Nussknacker-Gala

Pünktlich zum langsamen Übergang in die kalte Jahreszeit veranstalten wir am ersten Novemberwochenende 2018 eine bislang in diesem Umfang und dieser Art einzigartigen Ballett-Gala in der Festhalle in Rottenburg. Unsere ganz besondere Interpretation des allseits bekannten Nussknackers verbindet die im Betreff genannten Themen par excellence und wird den Zuschauern lange in Erinnerung bleiben.

Wir, der Verein Développé e.V., leiten die Ballettschule Ciechoradzki seit April diesen Jahres und konnten in Zusammenarbeit mit Katharina Reinecke und der Tanzgalerie aus Haigerloch insgesamt über 300 tanzbegeisterte Kinder, Jugendliche und Erwachsene mobilisieren, in insgesamt vier Vorstellungen ihr Talent und Ihre Freude am Ballett zur Schau zu stellen.