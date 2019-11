Großeltern-Kind-Aktion

Einen bunten Reigen an Tänzen und dazu passenden Requisiten wird uns Lina mitbringen. Die in der Praxis erprobten Tänze und Singspiele regen die Kinder zum Tanzen, Singen und Mitmachen an und bereiten die Basis für eine ganzheitliche Förderung in Bezug auf Motorik und Sprache. Die Tänze und Lieder bringen dabei selbst schüchterne Kinder zum losgelösten Tanzen und Singen. Lina ist seit Jahren dem "Kreativen Kindertanz" verbunden. Wir werden an diesem Tag auch ihr zweites und drittes Buch "Ja so bin ich" und "Wir kommen zur Ruhe" kennenlernen.

Anmeldung unter: www.bildungszentrum-gorheim.de