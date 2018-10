Am verkaufsoffenen Sonntag zum Martini-Markt in Öhringen am 11. November hat die Bücherei „ausleihoffen“. Die Besucher können von 13.00 bis 17.30 Uhr im Internet surfen, schauen, schmökern sowie Medien ausleihen und zurückgeben.

Der Förderverein der Stadtbücherei e. V. lädt traditionell zu Kaffee und Kuchen und zum Bücherflohmarkt ein.