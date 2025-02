Großer Faschingsumzug der Wimpfener Faschingsgesellschaft

Zum großen Faschingsumzug lädt sie die Wimpfener Faschingsgesellschaft recht herzlich ein. Weit über 100 Gruppen werden mit Kamellen nicht geizen und die Musikgruppen heizen ordentlich ein.

Fürs leibliche Wohl ist an vielen Ständen gesorgt. Der Umzug startet auf dem Talmarktgelände neben der Klosterkirche St. Peter im Tal und schlängelt sich dann am Bahnhof vorbei in die Altstadt bis er sich in Höhe von EDEKA in der Rappenauer Straße auflöst.