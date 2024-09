Eine kleine Maus auf großer Weltreise? Das verspricht jede Menge Abenteuer!

Denn Tilda Apfelkern will herausfinden, wo es den besten Käse gibt, warum der Regenwald „Regenwald“ heißt und ob es auch in Japan Mäuse gibt. Außerdem macht Tilda spannende Bekanntschaften in Afrika, Amerika oder Australien – von denen sie ihren Freunden daheim gleich berichten muss.