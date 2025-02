Großer Kinderfasching der Carneval Gesellschaft Heilbronn

Auch in diesem Jahr darf unser Kinderfasching am 04.03.2025 in der Harmonie in Heilbronn nicht fehlen.

Mit Tanz und Spielen auf der Bühne, Spielstationen und Polonaise durch den Saal wollen wir mit den Kindern einen unvergesslichen Nachmittag erleben! Natürlich wird auch das Heilbronner Prinzenpaar Thomas I. und Janette I. den Kindern die Ehre erweisen.

Ob Groß ob Klein, am 04.03.25 dürfen ALLE närrisch sein!

Einlass 13:00 Uhr

Beginn 14:00 Uhr

Kartenvorverkauf:

Tourist-Information Heilbronn

Kaiserstraße 17

74072 Heilbronn

Tel. 07131 56-2270

Fax 07131 56-3349

info@heilbronn-marketing.de

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag 10 - 18 Uhr

Samstag 10 - 16 Uhr