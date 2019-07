Großer Sommerflohmarkt

Schnäppchenjäger aufgepasst - am Donnerstag, 01.08.2019 um 10.00 Uhr wird wieder der große Sommerflohmarkt der Bücherei eröffnet! Da ist für jeden Geschmack etwas dabei: Schmöker, Krimis, Reiseführer, Bilderbücher, Kinder- und Jugendromane, Comics, CDs und DVDs, Spiele etc., um für den Urlaub gerüstet zu sein. Bis zum 13.09.2019 können auch die Daheimgebliebenen in den Sommerferien im Untergeschoss der Bücherei zu den üblichen Öffnungszeiten auf „Schatzsuche“ gehen.