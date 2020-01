Großes Fischessen

Die Schützengilde Jagstzell e. V. lädt auch dieses Jahr wieder zum großen Frühjahrsfischessen am 28.03.2020 in die Turn- und Festhalle Jagstzell ein. In diesem Jahr feiert die Schützengilde zudem ihr 60-jähriges Bestehen.

Wir bieten unseren Gästen ein riesiges Angebot an zahlreichen Süßwasser-, Seefisch und Meeresfrüchtespezialitäten.

Im Anschluss wird als weiteres Highlight das Kalte Buffet eröffnet. Hier werden zahlreiche Fisch- und Meeresfrüchtesalate, sowie die unterschiedlichsten Räucherfischspezialitäten angeboten.

Einlass ist um 18.00 Uhr, Beginn um 19.00 Uhr. Platzreservierungen können leider nicht vorgenommen werden, weshalb empfohlen wird, zeitig einzutreffen.