Familiengeführte Besenwirtschaft mit urigem Ambiente. Die Küche serviert regionaltypische, saisonale Speisen die stets frisch zubereitet werden.

In den gemütlichen, mit sichtbarem Fachwerk versehenen Räumen der Besenwirtschaft „Uff’m Scheuraboda“ des Weinguts Winkler werden Weine und hochwertige Speisen serviert. Diese Besenwirtschaft wurde vom Weininstitut Württemberg wiederholt mit dem Qualitätssiegel „Empfohlener Württemberger Besen“ ausgezeichnet.

In der rustikal eingerichteten Stube können Gäste in entspannter Atmosphäre regionale Köstlichkeiten und die hauseigenen Weine genießen. Die Weine stammen aus eigenem Lesegut und werden im Weinkeller des Weinguts mit höchstem Qualitätsanspruch ausgebaut. Zahlreiche Auszeichnungen bestätigen den Erfolg dieses Engagements. Das Weingut setzt zudem ökologische Maßstäbe mit reduziertem Anschnitt, Begrünung, intensiver Humuswirtschaft und minimalem Pflanzenschutz.

Das Weinsortiment lässt sich direkt in der Besenwirtschaft, bei einer Weinprobe oder durch eines der Probierpakete erleben.