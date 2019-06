Großes Kurparkfest mit Illumination

× Erweitern Jens Hackmann Kurparkfest

In diesem Jahr findet das große Kurparkfest mit abendlicher Illumination am Samstag, 20. Juli, statt. Fast 15.000 Kerzen leuchten in allen Farben und verwandeln den Kurpark in eine fantastische leuchtende Welt. Zahlreiche Essens- und Getränkestände bieten eine Vielfalt an kulinarischen Genüssen an. Ein buntes Programm vertreibt ab 15 Uhr die Wartezeit, bis am Abend der Kurpark im Schein der bunten Lichter erstrahlt. Für die richtige Partystimmung sorgen verschiedene Bands und Musikgruppen auf insgesamt vier Aktionsbühnen. Mit dabei sind wieder die Tänzer der Square Dance-Gruppe »Taubertal Dancers«, die zwischen 15 und 17 Uhr bei der Bühne am Wilhelmsbau und zwischen 17 und 19 Uhr in der Wandelhalle mit ihren stimmungsvollen Kommandos einheizen.

Live-Musik, Kinderprogramm & kulinarische Vielfalt

Das Kur- und Salonorchester Hungarica unterhält am Nachmittag im Musikpavillon und im Klanggarten werden »Die Nachtigallen« mit Schlagzeug, Gitarre und Bass auf ihre charmante Art Stimmung machen. Im Anschluss wird im Klanggarten in gewohnter Manier das Duo »Die Dreckspatzen« auftreten. Von der Kindereisenbahn über eine Hüpfburg bis hin zu einer besonderen Spielstraße wird keine Langeweile aufkommen. Ab 18 Uhr sorgt der Musiker Guiseppe di Prima auf der Bühne am Wilhelmsbau für südliches Flair. Im Musikpavillon tritt ab 19 Uhr die Rock-Cover-Band »The Bandits« auf. Das Kur- und Salonorchester Hungarica lädt die Besucher ab 19.30 Uhr zum Sommernachtsball mit Tanz in die Wandelhalle ein. In der Wandelhalle zeigt die Gruppe »Kangoo Jumps« jeweils um 19.15 und um 21 Uhr einen Tanz mit Kangoo-Jumps-Schuhe zu fetziger Musik. Der offizielle Ausklang des Festes gebührt dem Jugendsinfonieorchester Bad Mergentheim. Unter der Leitung von Axel Bähr musizieren die jungen Musiker gegen 23.30 Uhr in der Wandelhalle.