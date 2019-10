Großes Orchesterkonzert

Sinfonieorchester der Musikhochschule Trossingen

Qinn Parker - Posaune

Sebastian Tewinkel - Dirigent

Programm

Jörg Widmann *1973, Con brio, Konzertouvertüre für Orchester

Henri Tomasi(1901-1971),Konzert für Posaune und Orchester

Pause

Felix Mendelssohn Bartholdy(1809-1847)

Symphonie Nr. 4 A-Dur op. 90 "Italienische"

DasSinfonieorchester der Musikhochschule Trossingen ist in der Region fest etabliert und als kultureller Motor sehr geschätzt. Durch die künstlerischen Ansprüche und die hochmotivierte Probenarbeit der Studierenden in intensiven Arbeitsphasen wird ein hohes professionelles Niveau erreicht und Sebastian Tewinkel, der künstlerische Leiter des Orchesters, führt die jungen Musiker aus bis zu 20 Nationen immer wieder zu Spitzenleistungen.

Quinn Parker, geboren in USA, Studium in London bei Dudley Bright, Mark Templeton, Ian Bousfield und Matthew Gee. Quinn spielte unter der Leitung von zahlreichen Dirigenten und Musikern, u.a. Sir Mark Elder, Oliver Knussen, Edward Gardner, The London Sinfonietta, John Hollenbeck, Kurorchester Bad Kissingen, und Elliot Mason.