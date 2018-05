Ein ganz großes Abenteuer

Martin Fröhle referiert zum Thema Beziehungen, über die unterschiedlichen Potentiale in den Partnern. Eine Begegnung mit den so unterschiedlichen Kräften unseres Seins als Frau, als Mann aber auch als Mutter und als Vater.

Unser alltägliches Erleben in Beziehungen, Familie, Beruf und zu uns selbst hinterlässt nur zu oft ein Gefühl von Ohnmacht, Stress, Angst und Unsicherheit. Und immer wieder auch eine Ahnung von diesem Gefühl des Glücklichseins, der inneren Kraft und Ruhe.

Und vor allem hier in diesen alltäglichen Auseinandersetzungen können wir so viel von unseren jeweiligen Potentialen verlieren, uns unnötig verletzen und uns selbst, dem Partner und unseren Kinder unnötigen Kummer bereiten.

In unseren individuellen Wahrnehmungen als die Frau, der Mann sind wir "Gott sei Dank!" so sehr unterschiedlich. (Auch wenn Sie hier vielleicht gerne widersprechen würden!?). Doch genau an dieser Stelle beginnen eben auch nur zu oft die Schwierigkeiten.

In meinem Vortrag wird es um genau diese so unterschiedlichen Potentiale gehen, um meine Erfahrungen aus über 30 Jahren Beratung von Paaren, aber auch meiner ganz persönlichen Erfahrungen als Mann, Vater und "erfahrenem!?" Ehemann.