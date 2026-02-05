/// So lasset es krachen! Grossstadtgeflüster wird 23 2/3 Jahre alt und kommen auf fette Jubiläumstour

Grossstadtgeflüster bezeichnen sich mittlerweile nicht mehr als Band, sondern als Aggregatzustand. Seit über zwei Dekaden bewegt sich dieser zwischen Rummelbums-Rave und radikalem Realismus – mit Berliner

Schnauze und dennoch liebevollem Blick fürs Abseitige.

Nach sieben Studioalben und hunderten gespielten Konzerten gibt es 2026 was zu feiern! Das Trio, bestehend aus Jen Bender (Gesang), Raphael Schalz (Synths) und Chriz Falk (Drums) beglückte die Welt bereits mit einem ausschweifenden Kanon eskapistischen Widerstands: Ohrwürmer wie „Ich muss gar nix“, „Fickt-Euch-Allee“ und zuletzt „Ich kündige“ – Unabhängigkeitserklärungen, die unanständig in aller Ohren wurmen. Viele Millionen Spotify-Klicks, 68 Millionen YouTube Views und ausverkaufte Hallen sprechen für sich.

Die Welt bleibt kompliziert, Grossstadtgeflüster bleiben dran: wer das gebührend mitfeiern möchte, kommt zum Tanz und kollektivem Gesang zur Jubiläumstour 2026! An insgesamt 15 Terminen durch Deutschland,

Österreich, die Schweiz und Luxemburg gibt’s Feierabendabriss vom Feinsten – alle weiteren Shows werden nach und nach über den Sommer bekannt gegeben.