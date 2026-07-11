Wenn Gruberich auf die Bühne kommt, wird es schwer, still sitzen zu bleiben – und ebenso schwer, sich dieser Musik zu entziehen.

Mit ihrem Best-of-Programm „lausch groove string“ nimmt das Trio das Publikum mit auf eine musikalische Reise durch zehn Jahre voller Klangfantasie, Spielfreude und überraschender Wendungen.

Gruberich, das sind Thomas Gruber an Hackbrett und Ziach, Maria Friedrich am Violoncello und Sabine Gruber-Heberlein an der Harfe. Schon diese Besetzung macht neugierig: Hackbrett, Harfe, Cello und Steirische Harmonika verbinden sich hier zu einem Klang, der vertraut wirkt und doch ganz neu klingt. Zwischen Klassik, Folklore und Worldjazz entsteht eine Musik, die mal erdig groovt, mal schwebt, mal augenzwinkernd tanzt und dann wieder mit großer Sehnsucht in die Ferne schaut.