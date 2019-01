Grüffelo-Vorlesestunde in der Kuschelecke

Eine Vorlesestunde die sich kein mutiger Grüffelo-Fan entgehen lassen soll! In unsere gemütliche Kuschelecke lesen Julia und Anita die beiden spannenden Geschichten „Der Grüffelo“ und „Das Grüffelokind“ vor. Und natürlich schaut ihr euch auch die tollen Bilder im Bilderbuch an! Lasst euch von Julia und Anita entführen in die Welt des Grüffelos.