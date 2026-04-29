Fußball-Grümpelturnier mit Dorfmeisterschaft

Frauentore zählen doppelt ! Der SV Grombach veranstaltet sein traditionelles Grümpelturnier mit Straßen- und Dorfmeisterschaft.

Das Grümpelturnier wird für aktive und passive Gruppen ausgeschrieben. Bei der Straßen- und Dorfmeisterschaft können nur Vereine oder Spielgemeinschaften aus Grombacher Vereinen und Freizeitmannschaften aus Grombach teilnehmen. Bei den Mannschaften der Dorfmeisterschaft dürfen keine aktiven Spieler gemeldet werden. Als Aktiver zählt, wer zwischen 16 und 35 Jahren alt ist und im vergangenen Jahr in der Verbandsrunde gespielt hat. Gespielt wird jeweils auf Kleinfeld mit 5 Feldspielern plus Torwart. Anmeldungen nimmt Anja Bentz unter der Tel.Nr. 07266/3420 oder 0173-9664896 oder per Email sv-grombach@gmx.de entgegen. Freitags mit Siegerehrung und Barbetrieb.