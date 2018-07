× Erweitern Grüne Nacht Ansbach

Zum Abschluss der Sommerferien können die Besucher Ansbachs am Samstag, den 15. September, ihr „Grünes Wunder erleben“: Ansbach erstrahlt bei der Grünen Nacht nicht nur in grünem Licht, sondern bietet für Kulturhungrige ein reichhaltiges Angebot. Das Markgrafenmuseum, die Fürstengruft, der Herrieder Torturm, die Jägerndorfer Heimatstube und die Residenz Ansbach sind von 20 bis 24 Uhr zur Besichtigung geöffnet; teilweise werden dabei auch Kurzführungen angeboten. Der Lichtkünstler Roger Beuchert zaubert im Innenhof der markgräflichen Residenz magische Momente durch außergewöhnliche Illuminationen an die historischen Fassaden. Außerdem ist die Ausstellung „Ansbach Contemporary“ an diesem Tag ebenfalls bis 24 Uhr zu sehen: Im Kunsthaus Reitbahn, der Gotischen Halle in der Residenz und im Ladenlokal in der Kannenstraße 6 stellen 17 Künstler ihre Gemälde, Videos, Installationen und Skulpturen aus.

Das Thema Grün durchzieht den ganzen Abend und so überraschen im Rahmenprogramm viele grüne Aktionen. Zahlreiche Stände bieten unter freiem Himmel unterschiedliche Kreationen an - vom grünen Cocktail bis zur grünen Zuckerwatte. Auf mehreren Bühnen in der Altstadt gibt es dazu Livemusik (auf dem Martin-Luther-Platz z.B. mit der Band „Folkshilfe“) verschiedener Stilrichtungen, die beste Stimmung bis Mitternacht garantiert. Als besonderen Auftakt zur „Grünen Nacht“ bietet das Konzert „Barocke EverGreens“ jede Menge „Ohrwürmer“ wie Ausschnitte aus Vivaldis „Vier Jahreszeiten“, bekannte Werke aus dem umfangreichen Schaffen Johann Sebastian Bachs, Höhepunkte aus der Feuerwerks- und Wassermusik von Händel und nicht zuletzt das Te Deum von Charpentier. Das Konzert beginnt um 18.30 Uhr in der St. Gumbertuskirche, Eintrittskarten sind im Amt für Kultur und Tourismus erhältlich.