Grüne Nacht

Im September erleben Ansbacher und Gäste bei der Grünen Nacht die einmalige Stimmung, in welcher die Stadt unter grünem Schein versetzt wird.

Die Ansbacher Sehenswürdigkeiten erstrahlen in grünem Licht. Und eine Vielzahl von Gebäuden steht Kulturhungrigen offen. Die besondere Atmosphäre wird nicht zuletzt durch "grüne" Aktionen und Vorführungen "grüner" Gestalten getragen, die den lauschigen Spätsommerabend zu einem Spektakel machen. Auf verschiedenen Bühnen in der Altstadt garantiert Live-Musik unterschiedlicher Stilrichtungen die beste Stimmung. Parallel findet eine lange Einkaufsnacht statt.