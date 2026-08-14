Spiritus Mundi 2.0 — Licht und Raumklang in St. Gumbertus

Zur Grünen Nacht Ansbach verwandelt sich die St. Gumbertus-Kirche in einen begehbaren Klang- und Lichtraum:

Im Inneren umhüllt eine Ambisonics-Raumklang-Komposition die Besucherinnen und Besucher von allen Seiten, während Projektionen den Kirchenraum in Bewegung versetzen. Draußen wird die Fassade selbst zur Leinwand — Innen- und Außenprojektion wechseln sich im Laufe des Abends ab.

Besucherinnen und Besucher können jederzeit kommen und gehen, den Raum frei durchwandern und die Installation aus wechselnden Hörpositionen erleben.

Eine Installation von Luca Dünkel (Fassadenprojektion), Lena Staritz (Projektion innen), Stefan Kammerer (Audiotextur) sowie Christian Barta & Christian Schoen (Gesamtkonzept).