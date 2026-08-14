Loops — Eine Tanzperformance

In dieser Tanzperformance wird die Struktur der Fassade des Museums in Bewegung übersetzt. Der Kreis dient dabei als grundlegende Form der Orientierung — ohne Anfang, ohne Ende, ohne Richtung.

Aus der Kreisbewegung formt sich ein wandelndes Muster, das durch stete Wiederholung eine ruhige, präzise Dynamik schafft — ein Gegenpol zur heutigen Reizüberflutung.

Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen,

die sich über die Dinge ziehn.

Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen,

aber versuchen will ich ihn.

Ich kreise um Gott, um den uralten Turm,

und ich kreise jahrtausendelang;

und ich weiß noch nicht: bin ich ein Falke, ein Sturm

oder ein großer Gesang

Rainer Maria Rilke

Konzept / Umsetzung: Daniela Aue

Choreografie / Tanz: Stephanie Roser

Bühnenbild: Monika Tress

Musik: Stefan Kammerer

Eine Produktion von Spiel.Werk