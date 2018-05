Während des Würzburger Weindorfes:

Grüner Markt und Spezialitätenmarkt werden verlegt

Während des Würzburger Weindorfes (einschließlich der Auf- und Abbauzeiten) werden sowohl der „Grüne Markt“ wie auch der „Spezialitätenmarkt“ verlegt.

Der Grüne Markt findet in der Zeit vom 18. Mai bis 6. Juni 2018 an den Markttagen Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag nicht auf dem Unteren Marktplatz, sondern auf dem Platz am Vierröhrenbrunnen statt.

Der Spezialitätenmarkt befindet sich bis einschließlich 19. Mai auf dem Unteren Markt. Vom 22. Mai bis einschließlich 5. Juni 2018 wird er in eingeschränkter Form neben der VR-Bank am Casteller Reiter stattfinden. Spezialitätenmarkt ist in diesem Zeitraum an folgenden Tagen: Freitag, 25. Mai und Freitag, 1. Juni 2018.