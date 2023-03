Grumbiirä, Aadnüss oder Kartoffeln? Die Dialekte im Nordosten von Baden-Württemberg

Im Neckar-Odenwald-Kreis und im Main-Tauber-Kreis treffen gleich drei Dialekträume auf engstem Raum aufeinander. Und die Unterschiede zwischen diesen Räumen sind in den alten Ortsdialekten bestens zu hören.

Woher kommen aber diese alten Ortsdialekte? Wie werden sie untersucht und eingeteilt? Wie sieht die Dialektlandschaft in Baden-Württemberg aus? Wie ist das Verhältnis von Dialekt und Hochdeutsch? Und hat der Dialekt überhaupt noch eine Zukunft? Auf all diese Fragen wird der Referent mit zahlreichen Karten und Tonbeispielen eine Antwort geben.

Im Anschluss an den Vortrag wird die Wanderausstellung „Baden-Württemberg erzählt" eröffnet, die im Kloster Bronnbach bis 31. Mai zu sehen ist. Sie besteht aus zwei Themenblöcken: Der erste behandelt die dialektale Vielfalt in Baden-Württemberg und stellt die sprachlichen Unterschiede des Landes anhand von Karten und Tonbeispielen dar. Ebenso werden grundsätzliche Fragen zum Thema „Dialekt“ beantwortet. Ein integrierter Laptop lädt zum Rätseln und Forschen ein. Der zweite Themenblock zeigt mit zahlreichen Interviewausschnitten aus dem Arno-Ruoff-Archiv den enormen Wandel im Alltags- und Berufsleben der letzten 100 Jahre.

Prof. Dr. Hubert Klausmann hat an der Universität Freiburg mit einer Arbeit über „Die Breisgauer Mundarten“ promoviert. Viele Jahre unterrichtete er an einem Gymnasium in Ellwangen/Jagst und war Mitarbeiter am „Vorarlberger Sprachatlas“. Im Jahr 2000 habilitierte er sich an der Universität Bayreuth. Seit 2009 leitet er das Projekt „Sprachatlas von Nord Baden-Württemberg“ am Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen, seit 2015 ist er dort zusätzlich Leiter der Arbeitsstelle „Sprache in Südwestdeutschland“. Er berät Ministerpräsident Kretschmann bei dessen Dialektinitiative zur Stärkung der Dialekte.

Anmeldung ist erwünscht unter Tel. 09342 / 935202028