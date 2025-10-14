Grundkurs Gesprächsführung

Gespräche führen gehört zum Alltag. Ob privat, in der Schule oder im Arbeitsprozess. Nicht immer läuft jedoch ein Gespräch so, wie man es geplant hat, und manchmal fühlt man sich einfach unsicher.

Darum lohnt sich gute Vorbereitung, um in einem strukturierten Gespräch eigene Ziele und Vorstellungen einzubringen und für eine angenehme Gesprächsatmosphäre zu sorgen. Wie das funktioniert, wird in diesem Grundkurs behandelt. Anmeldung erforderlich!

Referent: Wolfgang Hönig, Verwaltungsfachwirt

F02281F, 3 Abende in Präsenz und online, jeweils dienstags am 14.10., 21.10. und 28.10.25 von 18 - 21 Uhr.