Grundlagen der Harmonielehre für Ukulele

Musiktheorie ist nicht jedermanns Sache und auch nicht das spannendste Thema. Und trotzdem: indem man sich damit beschäftigt, entwickelt man sich musikalisch weiter und das bringt deutlich hörbare Vorteile mit sich.

In diesem Workshop versuchen wir zunächst ein paar Einblicke in die Harmonielehre zu gewinnen: Wie funktioniert der Quintenzirkel? Was sind Stufenakkorde und Kadenzen? Danach geht es gleich in die Praxis mit ein paar typischen Akkordfolgen und -griffweisen für Ukulele.

Empfohlene Vorkenntnisse: mittleres bis fortgeschrittenes Niveau (guter Umgang mit Grundakkorden und gängigen Strumming-Patterns; minimale Vorkenntnisse bzgl. Barré-Akkorden)

Der Workshop dauert 90 Minuten.Mittleres bis fortgeschrittenes Niveau

Mihai Curteanu ist Gitarre- und Ukulelelehrer, Musiker und Musikjournalist. Er betreibt die Blues’n’Rock Gitarrenschule in Stuttgart, wo u.a. moderner Unterricht, Kurse, Workshops und Events für Ukulele-Spieler angeboten werden.

2. Workshop am Samstag um 15 Uhr