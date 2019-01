Grundlagen zur modernen Netzwerkarbeit im Bürgerengagement

An Praxisbeispielen (u. a. in Reutlingen und aus unterschiedlichen Engagementfeldern) lernen Sie in dem Kurs Grundlagen moderner Netzwerkarbeiter kennen. Wir betrachten gemeinsam, wie sich Motivationsstrukturen im Bürgerengagement verändert haben und welche Auswirkungen das auf die Netzwerkarbeit hat.

Inhalte sind:

• Netzwerkbegriff (Einführung) und Netzwerktypen/-strukturen (Welche gibt es?)

• Initiierung und Gestaltung von Netzwerken (Wie kann dies gelingen?)

• Öffentlichkeitsarbeit für Netzwerke (Wie sieht sie aus?)

• Finanzierung von Netzwerken (Welche Möglichkeiten gibt es?)

• Rolle der Digitalisierung

• Erfolgsfaktoren der Netzwerkarbeit und Unterstützungsstruktur

Für Austausch und konkrete Planentwicklung auf Basis Ihrer Arbeit ist genügend Zeit vorhanden.