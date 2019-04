Grundschulen im Süden

Über 100 Drittklässler treten auf

Die „Grundschule im Süden“ mit ihren drei Stand­orten am Hechinger Eck, in der Ludwig-Krapf-Schule und in der Grundschule an der Steinlach, lädt Interessierte und Eltern zu ihrem Frühlings­konzert ein.

Ein gemeinsames Projekt, das sich lohnt zu besuchen und zu unterstützen. Frühere Auf­führungen, wie SingBach oder das SommerKonzert haben das schon bewiesen. Ein großer Auftritt für die Kinder nach den langen Proben, die einerseits Durch­halte­vermögen verlangen, und anderseits Gemeinsames und Verbindendes erleben lassen. Die über 100 Mädchen und Jungen der dritten Klassen werden bestens vorbereitet – zusammen mit einer kleinen „Elternband“ – mit lustigen, frechen, aber auch besinnlichen Liedern, den Frühling begrüßen.

Das Programm ist anspruchsvoll und lädt mit bekannten Volksliedern sowie zwei- und drei­stimmigen Songs auch ein, mitzusingen. Die Kinder ihrerseits sind nicht wenig stolz und begeistert, wenn das Publikum und auch ihre Eltern mitmachen. „Die Kinder stehen immer wieder vor den Fotos des letzten Konzerts und sind richtig aufgeregt, dass sie jetzt auf die Bühne dürfen“ sagt Gabi von Kutzschenbach, die Rektorin der Grundschule am Hechinger Eck. Ganz zu schweigen davon, dass auch die Eltern vor Stolz fast platzen – und das völlig zu Recht.