Die grüne Apotheke

Sehen, riechen, schmecken und fühlen: Pflanzen sind mit (fast) allen Sinnen erfahrbar. Sabine Benz, Gärtnerin in den Hohenheimer Gärten, leitet an zum wertschätzenden Umgang mit Pflanzen und bringt den Besucherinnen und Besuchern spielerisch die Bedeutung von Eukalyptus, Minze, Ringelblume und Co. nah. Sie erläutert die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten der Pflanzen und gibt praktische Tipps für deren Einsatz in Haus und Garten.

Eintritt: 8 Euro (Kinder 5 Euro); für Kinder ab 6 Jahren in Begleitung Erwachsener; Anmeldung unter sbenz@uni-hohenheim.de, T 0711 32093973