Grunge und Stoner Rock

Die Kulturkneipe Häberlen wird zum Schauplatz eines düsteren, intensiven Abends voller Grunge, Stoner, Noise und roher Energie.

Zwei Bands, die kompromisslos für Ehrlichkeit, Wut und Hingabe stehen, bringen ihre einzigartigen Klänge auf die Bühne: Riot Spears und Weedwagon. Der Sound von Riot Spears ist eine explosive Mischung: zerstörerischer 90er-Grunge trifft auf den hoffnungslosen, aggressiven Sound der 2020er. Zwischen Schreien, Noise-Ausbrüchen und verzweifelter Klarheit entsteht ein schonungslos ehrlicher Klangteppich, der die Härte unserer Zeit spiegelt. Als Vorband steht Weedwagon auf der Häberlen-Bühne.

Die Stoner-Rock-Band reist dafür aus Stuttgart an. Mit schweren Riffs, erdigen Grooves und einem wuchtigen Sound eröffnen sie den Abend und sorgen dafür, dass die Bühne von Beginn an bebt.