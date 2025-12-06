Grungetime - Live Grunge Tribute

Einstein Heilbronn Böckinger-Wasen-Weg 1, 74080 Heilbronn

Die 90’er - das war die Zeit als das M in MTV noch für Musik stand. Als Jungs mit Jeans und Karohemd die Bühnen der Welt eroberten und einen Zeitgeist und somit eine ganze Generation prägten.

In dieser Zeit wurden die Jungs von Grungetime musikalisch sozialisiert. Somit ist auch richtigerweise Grunge die Mucke ihrer Wahl. Dass diese Musik damals wie heute begeistert, beweisen zahlreiche enthusiastisch gefeierte Shows in der Region.

Zum Repertoire der Band gehören natürlich die Klassiker von Bands wie Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden und Stone Temple Pilots. Authentisch performt mit viel Energie und Hingabe. It´s Grungetime

Konzerte & Live-Musik
