Die Band Rock Forge setzt sich aus fünf Musikern zusammen, die allesamt schon seit vielen Jahren in anderen Bands tätig waren.

Neben Peter Kubikmeter, der als Frontmann und Gitarrist auf der Bühne wirbelt, sind auch Bassist Roland Schelle, Schlagzeuger Klaus Bursy, Keyboarder Harald Fischer und Gitarrist Sönke Einfeld Teil der Formation.

Musikalisch bewegt sich Rock Forge irgendwo zwischen den energiegeladenen Rhythmen des klassischen Rock und dem melodischen Flair des Beat.

Mit ihrer Mischung aus Klassikern der Rockgeschichte bringen sie den Spirit der guten alten Zeiten zurück – und das auf eine Art und Weise, die keine Fans kalt lässt.