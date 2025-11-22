30 Jahre Nirvana unplugged in New York.

Am 01. November 1994 veröffentlichten Nirvana das Album „MTV Unplugged in New York“. Es erschien sieben Monate nach dem Tod des Frontmannes Kurt Cobain und ist bis heute eines der bekanntesten „Unplugged“ Alben überhaupt. Aus Anlass des 30-Jährigen Jubiläums spielen Grungetime alles Song des legendären Albums – live und unplugged.

Grungetime sind sechs erfahrene Musiker aus Heilbronn, die sich dem prägenden Sound der 90-ziger Jahre verschrieben haben. Neben den Songs von Nirvana spielen sie an diesem Abend akustische Versionen der Musik von Pearl Jam, Soundgarden, Stone Temple Pilots und Alice in Chains. Authentisch performt mit viel Energie und Hingabe. Kommt und feiert mit. Jetzt ist Grungetime!

www.grungetime.de