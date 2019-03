Südamerikanische Rhythmen und zeitgenössisches Ballett sind die beiden Pole, zwischen denen das traditionsreiche Ensemble seit vierzig Jahren tanzt. Grupo Corpo konfrontiert das typisch Brasilianische – Samba, Capoeira, kreisende Bewegungen aus der Hüfte – mit europäischen Einflüssen, Alter Musik und der klaren Eleganz des modernen Balletts. Zum vierzigsten Geburtstag schenkte sich die Kompanie unter der Leitung der Brüder Paulo und Rodrigo Pederneiras »Dança Sinfônica«, einen getanzten Rückblick auf die künstlerischen Visionen und das Leben hinter der Bühne, der in Tausenden von Schnappschüssen zum großen Hintergrundbild wird. Choreograf Rodrigo Pederneiras versammelt Emotionen, Einflüsse, Erinnerungen und all die Stilarten, die er in über dreißig Jahren für Grupo Corpo geschaffen hat. Die Auftragsmusik zum Jubiläum vereint den prächtigen Klang eines Sinfonieorchesters mit brasilianischen Trommeln.

»Gira« taucht tief ins brasilianische Erbe ein. Die Choreografie ist von den Religionen Candomblé und Umbanda inspiriert, die den katholischen Glauben mit okkulten Riten der afrikanischen Sklaven vermischen. Zu einer explosiven Jazz- und Punkmusik entwickelt sich alle Bewegung aus der Körpermitte und ihrem Kreisen. Nur in weite Röcke gehüllt, finden die Tänzer eine unerschöpfliche Energie in sich selbst.