50 Jahre alt ist Grupo Corpo inzwischen. Entstanden in Belo Horizonte, ist die Kompanie zu einem der beliebtesten Tanz-“Exportartikel” Brasiliens geworden.

21 markierte 1992 einen Wendepunkt in der Ästhetik der Kompanie. Nach vielen Choreographien zu klassischer Musik komponierte erstmals der exzentrische Instrumenten-Erfinder Marco Antônio Guimarães für Grupo Corpo, in dessen Rhythmen der Chef-Choreograph Rodrigo Pederneiras die Inspiration für 21 fand. Daraus entwickelte er fortan sein reiches, brasilianisch geprägtes Bewegungsvokabular, das zum Markenzeichen der Kompanie wurde. 21 gipfelt in einem festlichen, rasanten Finale voll bunter Farben.

Die Musik für die große Jubiläums-Premiere im Sommer 2025 komponiert die Grammy-nominierte und weltweit gespielte Clarice Assad aus Rio de Janeiro, eine Musikerin zwischen brasilianischen Rhythmen, Romantik und Jazz.

Rodrigo Pederneiras teilt das Stück mit der neuen Haus-Choreographin Cassi Abranches. Sie werden unterschied­liche Stücke zur selben Musik choreographieren, die parallel getanzt werden.