Gruseldinner - Die Mumie

In dunklen Nächten erzählt man sich Geschichten von einer Herrscherin aus längst vergangener Zeit, die dazu verdammt sei, auf ewig durch eine Pyramide zu wandeln. Manche sagen, dies sei eine Legende. Andere wissen: es ist die Wahrheit!

Nach einer Reihe kolossaler Pleiten träumt der Hollywoodregisseur Jack Arnold von einem grandiosen Comeback. Seinen neuen Horrorstreifen „Die Mumie“ will er deshalb ganz authentisch in einer echten Pyramide drehen. Mit üppigen Schmiergeldern sichert er sich die Drehgenehmigung – und landet an einem Ort des Schreckens. Seit Jahrhunderten hat keine Menschenseele diese Pyramide mehr betreten, und das aus gutem Grund.

Bald muss sich Arnold nicht nur mit der kapriziösen Diva Laura Ingalls und seinem unfähigen Filmteam herumschlagen, sondern auch mit einem unheimlichen Fluch und einem Wesen, das nur auf eine Gelegenheit zur Wiederkehr gewartet hat …

Genießen Sie mit dem Original Gruseldinner eine schaurig-schöne Gruselkomödie in fünf Akten und mit vier Gängen!