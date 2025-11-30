Zaubershow auf Burg Stettenfels am 1. Advent 2025.

Zaubershow für die ganze Familie in der Burg Stettenfels während des Adventsmarktes am Sonntag, den 30.11.25 um 12 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr im Fuggersaal der Burg Stettenfels in Untergruppenbach.

Das neue Programm: Maximus der Magier & der magische Winter!

Zauberer Maximus freut sich auf den magischen Winter. Er hat schon fleißig Vorräte für die kalte Jahreszeit eingekauft. Doch seine frechen Nagetiere zuhause versuchen seine Leckereien zu stibitzen. Dabei geht es lustig zur Sache, wenn Maximus die Maus durchs Haus jagt. Und mit ein wenig Zauberei gelingt es Ihm auch die Maus zu fangen.

Am 1. Adventssonntag, den 30. November 2025 zeigt Maximus seine Familien-Zaubershow im historischen Fuggersaal der Burg Stettenfels.

Kinder ab vier Jahren dürfen gespannt sein, ob und wie all die lustigen Apparaturen und Zaubergeräte funktionieren. Spaß und Staunen sind garantiert bei den interaktiven Zaubergeschichten des Profi-Zauberers aus Neckargemünd.