Weihnachtssingen auf Burg Stettenfels

Singen macht glücklich – und genau darum geht es an diesem besonderen Abend! Eingeladen sind wirklich alle: Menschen, die glauben, gar nicht singen zu können, genauso wie jene, die es oft und gerne tun.

Es ist kein Chor, keine Probe und keine Aufführung, sondern einfach ein Treffen zum gemeinsamen Singen. Hier stehen Freude, Leichtigkeit und ein bisschen Experimentierfreude im Mittelpunkt.

Die Texte erscheinen bequem auf der Leinwand, Notenkenntnisse sind nicht nötig. Durch den Abend führt Patrick Bopp alias Memphis, Gründungsmitglied der Stuttgarter Vocal-Comedy-Truppe „Füenf“. Mit Humor, Charme und Klavierbegleitung bringt er alle Stimmen zusammen – ob laut, leise, tief oder hoch. Gemeinsam singen wir Weihnachtslieder, beliebte Klassiker, Popsongs und vielleicht auch das eine oder andere Lied, das erst noch zum Evergreen werden will.

Ob jung oder alt, groß oder klein, fremd oder befreundet – wir lassen Weihnachten auf Burg Stettenfels in einem ganz neuen Klang erstrahlen. Es wird ein Abend voller Musik, Lachen und Leichtigkeit, und alle gehen mit einem Lächeln nach Hause, das garantiert noch ein paar Tage bleibt. Tickets gibt es über www.reservix.de, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen oder direkt auf Burg Stettenfels.