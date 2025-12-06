ABBA Dinner Show – Ein unvergesslicher Abend mit den größten Hits von ABBA!

Tauchen Sie ein in die glitzernde Welt von ABBA und erleben Sie eine mitreißende Dinner-Show voller Nostalgie, Glamour und unvergesslicher Musik! Unsere ABBA Dinner Show kombiniert ein exklusives 4- Gang Menü mit einer atemberaubenden Live-Performance der größten ABBA-Hits – ein Abend, der alle Sinne begeistert.

Live-Musik & Originalgetreue Performance

Unsere fantastischen Künstler erwecken die legendären Songs von ABBA zum Leben – mit beeindruckenden Stimmen, authentischen Kostümen und mitreißender Bühnenpräsenz. Erleben Sie Welthits wie „Dancing Queen“, „Mamma Mia“, „Super Trouper“ und viele mehr in einem einzigartigen Ambiente.

Kulinarischer Genuss & perfekte Atmosphäre

Genießen Sie ein erlesenes Dinner in der Burg Stettenfels, während Sie sich von der Musik und dem Charme von ABBA verzaubern lassen

Mitmachen, Mitsingen, Mittanzen!

Ob als leidenschaftlicher ABBA-Fan oder einfach als Genießer eines besonderen Abends – bei unserer Show bleibt kein Fuß still! Lassen Sie sich von der Energie der Musik mitreißen und feiern Sie gemeinsam mit uns ein musikalisches Spektakel der Extraklasse.