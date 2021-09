Schaurig schön

Seit Jahrhunderten gibt es Berichte, die Unerklärliches rund ums Schloss dokumentieren: Etwa eine „Weiße Frau“. Und noch 2011 entdeckten Hobby-Geisterjäger einen schüchternen Geist mit Namen Paul. War Melac ein Hund oder eine Bestie? Woran starb Herzog Carl Alexander so plötzlich? Manches, was früher normal war, hört sich heute grausam an, etwa die Bestattungssitten. Ganz schön gruselig – oder doch nicht?

Kartenverkauf: Schlosskasse

Treffpunkt: Schlosskasse

Dauer: 1,5 h

Gruppen: Zusätzliche Termine für Gruppen können vereinbart werden.

