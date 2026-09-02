Gruselgrillen auf dem Dorfplatz

Gemütliches Beisammensein mit leckeren Sachen vom Grill, selbstgemachter Kürbissuppe und Glühwein. Auch die Kids erwartet Schauriges- lasst euch gruselig überraschen!
Info
Treschklingen 74906 Treschklingen
Freizeit & Erholung
des Bürgerverein Treschklingen
Treschklingen 74906 Treschklingen
Gemütliches Beisammensein mit leckeren Sachen vom Grill, selbstgemachter Kürbissuppe und Glühwein. Auch die Kids erwartet Schauriges- lasst euch gruselig überraschen!
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