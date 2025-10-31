Wir laden euch herzlich zu unserer schaurig-schönen Halloween-Gruselvorlesestunde ein! Freut euch auf einen unvergesslichen Nachmittag. Euch erwarten spannende Geschichten, die euch das Blut in den Adern gefrieren lassen, sowie eine Bastelaktion, bei der ihr kreativ werden könnt. Natürlich gibt es auch süße Überraschungen, die euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern werden.

Kommt gerne in euren gruseligsten Kostümen und lasst uns gemeinsam in die Welt der Geister und Monster eintauchen. Zusätzlich haben alle von 5 bis 99 Jahren, die sich mit einer schaurigen Halloween-Verkleidung in die Stadtbücherei trauen, die Möglichkeit, sich von einem Green Screen ablichten zu lassen. Im Hintergrund können beispielsweise ein Gruselschloss, eine Gruft oder ein Wald mit Werwölfen zu sehen sein.

Wir können es kaum erwarten, euch zu sehen und Halloween mit euch zu feiern.